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    • «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 3 тура английской Премьер-лиги, 1 сентября

    «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 3 тура английской Премьер-лиги, 1 сентября

    1 сентября 2024 года в 18:00 на стадионе «Олд Траффорд» состоится один из самых ожидаемых матчей английской Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ливерпулем» в рамках 3-го тура регулярного сезона.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» начал сезон с неустойчивой формой. Команда под руководством Эрика тен Хага находится на 10-м месте в турнирной таблице с 3 очками после двух туров:

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» уверенно начал сезон и занимает 4-е место в таблице с 6 очками после двух туров:

    Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед – «Ливерпуль»

    Три последние очные встречи команд завершились следующими результатами:

    • 04.08.2024: «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 0:3;
    • 07.04.2024: «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 2:2;
    • 17.03.2024: «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 4:3.

    «Ливерпуль» подходит к матчу в хорошей форме и будет стремиться продолжить победную серию. Матч обещает быть упорным и зрелищным, поставим на ТБ 2.5 за 1.45.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2024 10:56
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