1 сентября 2024 года в 18:00 на стадионе «Олд Траффорд» состоится один из самых ожидаемых матчей английской Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ливерпулем» в рамках 3-го тура регулярного сезона.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» начал сезон с неустойчивой формой. Команда под руководством Эрика тен Хага находится на 10-м месте в турнирной таблице с 3 очками после двух туров:
- 24.08.2024: «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» 2:1;
- 16.08.2024: «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» 1:0;
- 10.08.2024: «Манчестер Сити» (пен.) – «Манчестер Юнайтед» 1:1.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» уверенно начал сезон и занимает 4-е место в таблице с 6 очками после двух туров:
- 17.08.2024: «Ипсвич Таун» – «Ливерпуль» 0:2;
- 05.08.2024: «Ливерпуль» – «Брентфорд» 2:0;
- 11.08.2024: «Ливерпуль»«Лас-Пальмас» 0:0.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед – «Ливерпуль»
Три последние очные встречи команд завершились следующими результатами:
- 04.08.2024: «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 0:3;
- 07.04.2024: «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 2:2;
- 17.03.2024: «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 4:3.
«Ливерпуль» подходит к матчу в хорошей форме и будет стремиться продолжить победную серию. Матч обещает быть упорным и зрелищным, поставим на ТБ 2.5 за 1.45.