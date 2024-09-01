1 сентября 2024 года в 18:00 на стадионе «Олд Траффорд» состоится один из самых ожидаемых матчей английской Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ливерпулем» в рамках 3-го тура регулярного сезона.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» начал сезон с неустойчивой формой. Команда под руководством Эрика тен Хага находится на 10-м месте в турнирной таблице с 3 очками после двух туров:

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» уверенно начал сезон и занимает 4-е место в таблице с 6 очками после двух туров:

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед – «Ливерпуль»

Три последние очные встречи команд завершились следующими результатами:

04.08.2024: «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 0:3;

07.04.2024: «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 2:2;

17.03.2024: «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 4:3.

«Ливерпуль» подходит к матчу в хорошей форме и будет стремиться продолжить победную серию. Матч обещает быть упорным и зрелищным, поставим на ТБ 2.5 за 1.45.