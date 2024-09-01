В игре 8 тура российской Первой лиги «КАМАЗ» сыграет с «Нефтехимиком». Матч пройдет в Набережных Челнах и начнется в 17:30 по московскому времени.
«КАМАЗ»
«КАМАЗ» занимает 13-е место в турнирной таблице с 7 очками после семи матчей. Команда показывает не самые стабильные результаты, но на домашнем поле часто выступает успешнее:
- 25.08.2024: «Балтика» – «КАМАЗ» 1:0;
- 17.08.2024: «КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск» 3:0;
- 12.08.2024: «КАМАЗ» – «Торпедо» 1:1
«Нефтехимик»
«Нефтехимик» занимает 6-е место в турнирной таблице с 11 очками после семи матчей. Команда демонстрирует достаточно стабильную игру, но иногда теряет очки в выездных матчах:
- 24.08.2024: «Нефтехимик» – «Урал» 1:1;
- 17.08.2024: «Торпедо» – «Нефтехимик» 2:1;
- 11.08.2024: «Арсенал» – «Нефтехимик» 1:1.
Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Нефтихимик»
История встреч между «КАМАЗом» и «Нефтехимиком» указывает на преимущество гостей:
- 08.03.2024: «Нефтехимик» – «КАМАЗ» 2:0;
- 16.09.2023: «КАМАЗ» – «Нефтехимик» 0:1;
- 24.06.2023: «Нефтехимик» – «КАМАЗ» 2:2.
Учитывая текущую форму обеих команд и преимущество «Нефтехимика» в личных встречах, гости выглядят фаворитами в предстоящем матче. Однако «КАМАЗ» может использовать преимущество домашнего поля. Впрочем поставим на победу гостей или ничью (1.50).