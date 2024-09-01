В игре 8 тура российской Первой лиги «КАМАЗ» сыграет с «Нефтехимиком». Матч пройдет в Набережных Челнах и начнется в 17:30 по московскому времени.

«КАМАЗ»

«КАМАЗ» занимает 13-е место в турнирной таблице с 7 очками после семи матчей. Команда показывает не самые стабильные результаты, но на домашнем поле часто выступает успешнее:

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» занимает 6-е место в турнирной таблице с 11 очками после семи матчей. Команда демонстрирует достаточно стабильную игру, но иногда теряет очки в выездных матчах:

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Нефтихимик»

История встреч между «КАМАЗом» и «Нефтехимиком» указывает на преимущество гостей:

Учитывая текущую форму обеих команд и преимущество «Нефтехимика» в личных встречах, гости выглядят фаворитами в предстоящем матче. Однако «КАМАЗ» может использовать преимущество домашнего поля. Впрочем поставим на победу гостей или ничью (1.50).