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    • «КАМАЗ» – «Нефтихимик»: прогноз на матч 8 тура российской Первой лиги, 1 сентября

    «КАМАЗ» – «Нефтихимик»: прогноз на матч 8 тура российской Первой лиги, 1 сентября

    В игре 8 тура российской Первой лиги «КАМАЗ» сыграет с «Нефтехимиком». Матч пройдет в Набережных Челнах и начнется в 17:30 по московскому времени.

    «КАМАЗ»

    «КАМАЗ» занимает 13-е место в турнирной таблице с 7 очками после семи матчей. Команда показывает не самые стабильные результаты, но на домашнем поле часто выступает успешнее:

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» занимает 6-е место в турнирной таблице с 11 очками после семи матчей. Команда демонстрирует достаточно стабильную игру, но иногда теряет очки в выездных матчах:

    Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Нефтихимик»

    История встреч между «КАМАЗом» и «Нефтехимиком» указывает на преимущество гостей:

    • 08.03.2024: «Нефтехимик» – «КАМАЗ» 2:0;
    • 16.09.2023: «КАМАЗ» – «Нефтехимик» 0:1;
    • 24.06.2023: «Нефтехимик» – «КАМАЗ» 2:2.

    Учитывая текущую форму обеих команд и преимущество «Нефтехимика» в личных встречах, гости выглядят фаворитами в предстоящем матче. Однако «КАМАЗ» может использовать преимущество домашнего поля. Впрочем поставим на победу гостей или ничью (1.50).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2024 10:50
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