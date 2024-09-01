Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-4-1-2
31
Анисимов
22
Гюрджан
3
Маругин
4
Кусяпов
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
4
Абрамов
99
Акбашев
11
Апеков
10
Защепкин
3-4-2-1
66
Янович
17
Валиахметов
16
Шоркин
65
Толстопятов
6
Родин
73
Петров
25
Ситдиков
99
Емельянов
7
Шильцов
7
Джамилов
11
Магомедов
4
Кусяпов
19
Тананеев
19
Тананеев
4
Кусяпов
4
Абрамов
11
Стародуб
11
Стародуб
4
Абрамов
6
Козлов
42
Кириллов
42
Кириллов
6
Козлов
10
Защепкин
2
Хубаев
2
Хубаев
10
Защепкин
11
Апеков
10
Караев
10
Караев
11
Апеков
7
Шильцов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
7
Шильцов
73
Петров
9
Алиев
9
Алиев
73
Петров
Остались в запасе
КАМАЗ
Нефтехимик
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
24
Ruslan Platon
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
24
Ruslan Platon
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча КАМАЗ - Нефтехимик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Нефтехимика», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 17:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»