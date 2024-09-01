Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «КАМАЗ» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«КАМАЗ» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 16:20
КАМАЗ
01.09.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Первая лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
КАМАЗ
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
24
Ruslan Platon
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
3-4-1-2
31
Анисимов
22
Гюрджан
3
Маругин
4
Кусяпов
13
Почивалин
6
Козлов
21
Горелов
4
Абрамов
99
Акбашев
11
Апеков
10
Защепкин
3-4-2-1
66
Янович
17
Валиахметов
16
Шоркин
65
Толстопятов
6
Родин
73
Петров
25
Ситдиков
99
Емельянов
7
Шильцов
7
Джамилов
11
Магомедов
4
Кусяпов
19
Тананеев
19
Тананеев
4
Кусяпов
4
Абрамов
11
Стародуб
11
Стародуб
4
Абрамов
6
Козлов
42
Кириллов
42
Кириллов
6
Козлов
10
Защепкин
2
Хубаев
2
Хубаев
10
Защепкин
11
Апеков
10
Караев
10
Караев
11
Апеков
7
Шильцов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
7
Шильцов
73
Петров
9
Алиев
9
Алиев
73
Петров
Остались в запасе
КАМАЗ
Нефтехимик
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
24
Ruslan Platon
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
24
Ruslan Platon
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча КАМАЗ - Нефтехимик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Нефтехимика», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Нефтехимик»

«КАМАЗ» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Нефтехимик КАМАЗ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+