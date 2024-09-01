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    • «Сочи» – «Тюмень»: прогноз на матч 8 тура российской Первой лиги, 1 сентября

    «Сочи» – «Тюмень»: прогноз на матч 8 тура российской Первой лиги, 1 сентября

    «Сочи» и «Тюмень» встретятся 1 сентября 2024 года в рамках 8-го тура Первой лиги. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Сочи»

    «Сочи» занимает 7-е место в таблице с 10 очками после семи матчей. Команда показывает нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. В последних матчах «Сочи» продемонстрировал следующие результаты:

    «Тюмень»

    «Тюмень» занимает 16-е место в таблице с 5 очками после семи матчей. Команда испытывает трудности в атаке и обороне, о чем свидетельствуют слабые результаты в последних матчах:

    Прогноз на матч «Сочи» – «Тюмень»

    История личных встреч между «Сочи» и «Тюменью» складывается следующим образом:

    • 19.02.2019: «Сочи» – «Тюмень» 2:1;
    • 07.04.2019: «Сочи» – «Тюмень» 1:1;
    • 19.09.2018: «Тюмень» – «Сочи» 2:1.

    Учитывая текущую форму обеих команд и преимущество домашнего поля, ожидается, что хозяева будут доминировать в этом матче. Наш прогноз – победа «Сочи» (1.40).

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    «Сочи» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024 1
    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2024 10:43
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