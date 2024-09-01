«Сочи» и «Тюмень» встретятся 1 сентября 2024 года в рамках 8-го тура Первой лиги. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Сочи»
«Сочи» занимает 7-е место в таблице с 10 очками после семи матчей. Команда показывает нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. В последних матчах «Сочи» продемонстрировал следующие результаты:
- 25.08.2024: «Уфа» – «Сочи» 3:4;
- 18.08.2024: «Енисей» – «Сочи» 1:0;
- 10.08.2024: «Сочи» – «Черноморец» 2:1.
«Тюмень»
«Тюмень» занимает 16-е место в таблице с 5 очками после семи матчей. Команда испытывает трудности в атаке и обороне, о чем свидетельствуют слабые результаты в последних матчах:
- 23.08.2024: «Тюмень» – «Арсенал» 0:0;
- 18.08.2024: «Черноморец» – «Тюмень» 2:1;
- 11.08.2024: «Тюмень» – «Ротор» 0:1.
Прогноз на матч «Сочи» – «Тюмень»
История личных встреч между «Сочи» и «Тюменью» складывается следующим образом:
- 19.02.2019: «Сочи» – «Тюмень» 2:1;
- 07.04.2019: «Сочи» – «Тюмень» 1:1;
- 19.09.2018: «Тюмень» – «Сочи» 2:1.
Учитывая текущую форму обеих команд и преимущество домашнего поля, ожидается, что хозяева будут доминировать в этом матче. Наш прогноз – победа «Сочи» (1.40).