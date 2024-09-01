«Сочи» и «Тюмень» встретятся 1 сентября 2024 года в рамках 8-го тура Первой лиги. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Сочи»

«Сочи» занимает 7-е место в таблице с 10 очками после семи матчей. Команда показывает нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. В последних матчах «Сочи» продемонстрировал следующие результаты:

«Тюмень»

«Тюмень» занимает 16-е место в таблице с 5 очками после семи матчей. Команда испытывает трудности в атаке и обороне, о чем свидетельствуют слабые результаты в последних матчах:

Прогноз на матч «Сочи» – «Тюмень»

История личных встреч между «Сочи» и «Тюменью» складывается следующим образом:

19.02.2019: «Сочи» – «Тюмень» 2:1;

07.04.2019: «Сочи» – «Тюмень» 1:1;

19.09.2018: «Тюмень» – «Сочи» 2:1.

Учитывая текущую форму обеих команд и преимущество домашнего поля, ожидается, что хозяева будут доминировать в этом матче. Наш прогноз – победа «Сочи» (1.40).