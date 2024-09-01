01.09.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 8 тур
Россия. Первая лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
4-2-3-1
33
Карабашев
17
Макарчук
91
Суслов
22
Кожемякин
27
Заика
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Крамарич
29
Никитин
7
Сафронов
77
Писарский
3-2-2-2-1
33
Крицюк
30
Шавлохов
13
Петров
72
Бем
34
Храмцов
44
Сухорученко
8
Талалай
4
Кленкин
14
Кенфак
31
Ткачук
11
Карпов
22
Кожемякин
4
Литвинов
4
Литвинов
22
Кожемякин
7
Сафронов
28
Магаль
28
Магаль
7
Сафронов
5
Кравцов
21
Макаров
21
Макаров
5
Кравцов
77
Писарский
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
77
Писарский
72
Бем
36
Воропаев
36
Воропаев
72
Бем
31
Ткачук
32
Кулишев
32
Кулишев
31
Ткачук
8
Талалай
80
Купцов
80
Купцов
8
Талалай
11
Карпов
22
Косарев
22
Косарев
11
Карпов
13
Петров
24
Коротаев
24
Коротаев
13
Петров
Остались в запасе
Сочи
Тюмень
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
16
Андрей Савин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Сочи - Тюмень
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Тюмени», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Тюмень»
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Источник: «Бомбардир»