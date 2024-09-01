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  • «Сочи» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Сочи» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 17:50
1
Сочи
01.09.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Тюмень
45+1' В. Писарский 71' В. Писарский 88' М. Крамарич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
4-2-3-1
33
Карабашев
17
Макарчук
91
Суслов
22
Кожемякин
27
Заика
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Крамарич
29
Никитин
7
Сафронов
77
Писарский
3-2-2-2-1
33
Крицюк
30
Шавлохов
13
Петров
72
Бем
34
Храмцов
44
Сухорученко
8
Талалай
4
Кленкин
14
Кенфак
31
Ткачук
11
Карпов
22
Кожемякин
4
Литвинов
4
Литвинов
22
Кожемякин
7
Сафронов
28
Магаль
28
Магаль
7
Сафронов
5
Кравцов
21
Макаров
21
Макаров
5
Кравцов
77
Писарский
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
77
Писарский
72
Бем
36
Воропаев
36
Воропаев
72
Бем
31
Ткачук
32
Кулишев
32
Кулишев
31
Ткачук
8
Талалай
80
Купцов
80
Купцов
8
Талалай
11
Карпов
22
Косарев
22
Косарев
11
Карпов
13
Петров
24
Коротаев
24
Коротаев
13
Петров
Остались в запасе
Сочи
Тюмень
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
16
Андрей Савин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Сочи - Тюмень
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Тюмени», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи»«Тюмень»

«Сочи» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Тюмень Сочи
Комментарии (1)
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sochi-2013
1725214524
Ко двору пришелся. Так-то, без нападающего, команды нет. Молодцы!
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