Стали известны стартовые составы на матч 7 тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Акрон». Игра состоится 31 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Шатара, Жиров, Ибишев, Адамов, Камило, Луна, Камилов, Садулаев, Кардосо.

Главный тренер: Магомед Адиев

«Акрон»: Васютин, Савичев, Жоау, Витор, Димоски, Лончар, Джурасович, Кузьмин, Данилин, Беншимол, Бакаев.

Главный тренер: Заур Тедеев

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