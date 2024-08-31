Стали известны стартовые составы на матч 7 тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Акрон». Игра состоится 31 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Шатара, Жиров, Ибишев, Адамов, Камило, Луна, Камилов, Садулаев, Кардосо.
Главный тренер: Магомед Адиев
«Акрон»: Васютин, Савичев, Жоау, Витор, Димоски, Лончар, Джурасович, Кузьмин, Данилин, Беншимол, Бакаев.
Главный тренер: Заур Тедеев
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Источник: «Бомбардир»