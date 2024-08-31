Составы команд
Ахмат
Ахмат
3-3-2-1-1
88
Шелия
2
Жиров
4
Ибишев
3
Шатара
95
Адамов
27
Камило
55
Тодорович
7
Садулаев
18
Камилов
11
Луна Диале
27
Кардосо
4-2-3-1
78
Васютин
4
Савичев
3
Витор
26
Эсковаль
23
Димоски
5
Джурасович
15
Лончар
17
Бакаев
6
Кузьмин
23
Данилин
11
Беншимоль
95
Адамов
36
Ловат
36
Ловат
95
Адамов
18
Камилов
11
Якуев
11
Якуев
18
Камилов
27
Кардосо
24
Диванович
24
Диванович
27
Кардосо
6
Кузьмин
25
Эсанов
25
Эсанов
6
Кузьмин
17
Бакаев
8
Хубулов
8
Хубулов
17
Бакаев
11
Беншимоль
99
Тимошенко
99
Тимошенко
11
Беншимоль
Остались в запасе
Ахмат
Акрон
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Ахмат - Акрон
1
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
6
13
Офсайды
1
1
Количество передач
330
421
Сейвы
0
2
Точность передач %
63
73
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Акрона», 7-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»