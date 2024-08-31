Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ахмат» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Ахмат» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 18:50
Ахмат
31.08.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Акрон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
(К) ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
27
Камило
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К) ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-3-2-1-1
88
Шелия
2
Жиров
4
Ибишев
3
Шатара
95
Адамов
27
Камило
55
Тодорович
7
Садулаев
18
Камилов
11
Луна Диале
27
Кардосо
4-2-3-1
78
Васютин
4
Савичев
3
Витор
26
Эсковаль
23
Димоски
5
Джурасович
15
Лончар
17
Бакаев
6
Кузьмин
23
Данилин
11
Беншимоль
95
Адамов
36
Ловат
36
Ловат
95
Адамов
18
Камилов
11
Якуев
11
Якуев
18
Камилов
27
Кардосо
24
Диванович
24
Диванович
27
Кардосо
6
Кузьмин
25
Эсанов
25
Эсанов
6
Кузьмин
17
Бакаев
8
Хубулов
8
Хубулов
17
Бакаев
11
Беншимоль
99
Тимошенко
99
Тимошенко
11
Беншимоль
Остались в запасе
Ахмат
Акрон
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Амин Талаль
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
99
Максим Палиенко
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Ахмат - Акрон
1
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
6
13
Офсайды
1
1
Количество передач
330
421
Сейвы
0
2
Точность передач %
63
73
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Акрона», 7-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Акрон»

Ахмат-Акрон смотреть онлайн 31 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Ахмат
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+