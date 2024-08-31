Зарема заявила, что не допустила бы трансфер Соболева в «Зенит»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала трансфер Александра Соболева в «Зенит».

«Вместо перчатки в «Зенит» отправили Соболева. Я бы не допустила ситуации, когда лучший габаритный нападающий уходит к принципиальному сопернику. А может, просто он для «Спартака» не принципиальный?» – сказала Салихова.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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