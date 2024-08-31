Стали известны стартовые составы на матч 7 тура РПЛ в котором сыграют «Химки» и ЦСКА. Игра состоится 31 августа, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Химки»: Руденко, Абдуллахи, Мирзов, Фаринья, Филин, Вера, Фернандес, Хосонов, Заболотный, Обухов, Ориньо.

Главный тренер: Франк Артига

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Давила, Файзуллаев, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

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