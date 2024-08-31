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  • Резидент «Камеди Клаб» негативно высказался о Соболеве после трансфера в «Зенит»

Резидент «Камеди Клаб» негативно высказался о Соболеве после трансфера в «Зенит»

31 августа 2024, 09:29
17

Болельщик «Зенита», резидент «Камеди Клаб» Антон Иванов прокомментировал приход в команду форварда Александра Соболева.

«Семь лет назад, когда Мохаммед Салах переходил в «Ливерпуль», я был очень недоволен. Салах меня раздражал. По-футбольному. Сейчас же я не представляю «Ливерпуль» без него.

В «Зенит» перешел Александр Соболев. Он меня тоже раздражает. Но не по-футбольному.

По-футбольному он как раз необходимый высокий столб для штрафной площади. Но он не играл два месяца, форму наберeт через столько же.

А вот не по-футбольному…

Шлейф «дельфина». Активно дрался против нынешних партнеров, многие из которых не хотят видеть его в команде. Как и большинство болельщиков. Сын у него в открытую называет нынешнюю команду бати «бомжами», не исключено, что с подачи родителя. Теперь вот еще и ментальное здоровье хромает.

Так ли он сильнее Сергеева и Кассьерры? Прям добавит нам голов, побед? Не станет ли он тем самым триггером для раскола раздевалки на «наших» и «легов»?

Из «Спартака» уже приходили Быстров и Дзюба и оба сполна хлебнули говна с трибун, но результат был (у второго). Что будет с Соболевым, не знаю. Надеюсь, что через семь лет он станет для «Зенита» ливерпульским Салахом. Иначе не понимаю, зачем это все», – написал Иванов.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: телеграм-канал Антона Иванова
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (17)
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SLADE2019
1725086454
А не много ли хочет этот, так называемый резидент. В смысле того, что рассуждает, усилит он помойку или нет. Он, как и Быстров с Дзюбой переходили к немытым, чтобы в первую очередь Спартак ослабить. Заиграет повезло, нет, тоже неплохо. Главное, от своих принципов (даже, если они козлиные) не отказываться.
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ivany4
1725087368
Бравурно-уничижительный набор слов!!)) ... Надеюсь, что через семь лет он станет для «Зенита» ливерпульским Салахом. Иначе не понимаю, зачем это все... Наивный, кто же ему даст 7 лет играть, у него контракт максимум на 4 года.))
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FCSpartakM
1725088195
Тут соль в том, что за 10 млн можно было подписать кого-то другого. Я уже сто раз писал тут про Даку. Зачем зениту брать скандалиста с зп в 3 млн- загадка. В зените главный вектор результата-это полузащита. При ее здоровом состоянии там и Сергеев бы забивал, играя по многу. Да и можно было просто подождать Кордобу через год бесплатно
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Админ ресурс
1725088377
Ну что вы злые то такие? дайте собольку заработать, он за этим приехал на болота. зендид и болотные фонады ему нах не сдались, за треху может и на лавке посидеть.
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alefreddy
1725093617
про Саллаха очень сильное сравнение.Кстати селекционеры СМ чуть не купили его в команду.Однако воз и ныне там
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Garrincha58
1725094633
Кто ещё не вставил свои три копейки? Наверное Дом-2
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VVM1964
1725100130
Ну правильно - резиденты "Камеди клаб" болеют за Зенит, там и черпают свои шутки ! ))) Только люди с большим чувством юмора и низкой социальной ответственностью могут болеть за этот позор России !!! )))
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