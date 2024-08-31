Резидент «Камеди Клаб» негативно высказался о Соболеве после трансфера в «Зенит»

Болельщик «Зенита», резидент «Камеди Клаб» Антон Иванов прокомментировал приход в команду форварда Александра Соболева.

«Семь лет назад, когда Мохаммед Салах переходил в «Ливерпуль», я был очень недоволен. Салах меня раздражал. По-футбольному. Сейчас же я не представляю «Ливерпуль» без него.

В «Зенит» перешел Александр Соболев. Он меня тоже раздражает. Но не по-футбольному.

По-футбольному он как раз необходимый высокий столб для штрафной площади. Но он не играл два месяца, форму наберeт через столько же.

А вот не по-футбольному…

Шлейф «дельфина». Активно дрался против нынешних партнеров, многие из которых не хотят видеть его в команде. Как и большинство болельщиков. Сын у него в открытую называет нынешнюю команду бати «бомжами», не исключено, что с подачи родителя. Теперь вот еще и ментальное здоровье хромает.

Так ли он сильнее Сергеева и Кассьерры? Прям добавит нам голов, побед? Не станет ли он тем самым триггером для раскола раздевалки на «наших» и «легов»?

Из «Спартака» уже приходили Быстров и Дзюба и оба сполна хлебнули говна с трибун, но результат был (у второго). Что будет с Соболевым, не знаю. Надеюсь, что через семь лет он станет для «Зенита» ливерпульским Салахом. Иначе не понимаю, зачем это все», – написал Иванов.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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