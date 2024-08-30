Мостовой: «Соболев забьет «Спартаку» в первом же матче»

Александр Мостовой не считает уход Александра Соболева в «Зенит» потерей для «Спартака».

«Наконец-то этот сериал закончился, как говорится. Уже после отстранения от тренировок стало понятно, что в «Спартаке» Соболева не будет.

Потеря ли это для «Спартака»? Ну, его же не за ноль рублей забрали. Думаю, красно-белые получили приличную компенсацию, а сам Соболев улучшил условия личного контракта. Поэтому потерей назвать нельзя.

Только зачем «Зениту» столько нападающих, не могу понять? А Соболев забьет «Спартаку» в первом же матче. Это почти всегда так работает», – сказал Мостовой.