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Мостовой: «Соболев забьет «Спартаку» в первом же матче»

30 августа 2024, 18:46
10

Александр Мостовой не считает уход Александра Соболева в «Зенит» потерей для «Спартака».

«Наконец-то этот сериал закончился, как говорится. Уже после отстранения от тренировок стало понятно, что в «Спартаке» Соболева не будет.

Потеря ли это для «Спартака»? Ну, его же не за ноль рублей забрали. Думаю, красно-белые получили приличную компенсацию, а сам Соболев улучшил условия личного контракта. Поэтому потерей назвать нельзя.

Только зачем «Зениту» столько нападающих, не могу понять? А Соболев забьет «Спартаку» в первом же матче. Это почти всегда так работает», – сказал Мостовой.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Мостовой Александр
Комментарии (10)
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Админ ресурс
1725034578
Соболек через 3 тура заскандалит, что ганда бегает, а не он, и включит обиженку на лавке
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Alemann
1725034738
Б...! Я до последнего не верил. НАХ@Я он Зениту?
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k611
1725036622
Для этого надо быть на поле, а то получится как с одним товарищем - пришёл и стал лавку полировать, потом в Саудовской Аравии поиграл, а затем в Химках очутился.
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ВасяК
1725036662
Х ему,Бабич ему ноги оторвет!!!
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ЗаЖиМ
1725037226
Твой тёзка разве что с тобой за стадионом косяк забьёт...
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...уефан
1725041462
...ага, забьют его в первом же матче)...
Ответить
Max Bobr
1725046401
Соболю осталось попылить пару лет и все
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BRO_football
1725050351
Уверен, что даже в следующем матче Пари НН не забьёт! Много времени без футбола был плюс адаптация.
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