Мостовой: «Соболев забьет «Спартаку» в первом же матче»

Александр Мостовой не считает уход Александра Соболева в «Зенит» потерей для «Спартака».
«Наконец-то этот сериал закончился, как говорится. Уже после отстранения от тренировок стало понятно, что в «Спартаке» Соболева не будет.
Потеря ли это для «Спартака»? Ну, его же не за ноль рублей забрали. Думаю, красно-белые получили приличную компенсацию, а сам Соболев улучшил условия личного контракта. Поэтому потерей назвать нельзя.
Только зачем «Зениту» столько нападающих, не могу понять? А Соболев забьет «Спартаку» в первом же матче. Это почти всегда так работает», – сказал Мостовой.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
Источник: «РБ Спорт»