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  • Милонов – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Болотные ветра обтешут Александра, надо дать ему шанс»

Милонов – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Болотные ветра обтешут Александра, надо дать ему шанс»

30 августа 2024, 12:55
9

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал скорый трансфер спартаковца Александра Соболева в «Зенит».

– Эта московская купеческая обстановка людей немножечко расхолаживает. Как бояре, они начинают судачить, плести интриги. В Петербурге все по-другому – один город, одна команда. Не забалуешь. Мы прямые, как газопровод «Газпрома».

Возможно, наши болотные ветра обтешут Соболева, освежат и приведут в нормальное рабочее состояние. Дадим шанс парню, у нас всегда можно исправиться, обновить себя, свою репутацию и пойти по хорошему пути.

– Не боитесь, что он станет вторым Артемом Дзюбой?

– Думаю, надо дать Соболеву шанс и оценивать его по результату игры.

  • Накануне сообщалось, что против трансфера Соболева также выступал генеральный директор «Зенита» Александра Медведев.
  • Официальное объявление о переходе 27-летнего нападающего Соболева из «Спартака» в «Зенит» может последовать в пятницу, 30 августа.
  • Ожидается, что он заключит контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (9)
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ivany4
1725012274
Вода тоже камень точит. Вот только не надо забывать о потраченном на это времени, и возможности получения нужного результата.))
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САДЫЧОК
1725012899
О каких ветрах этот депутат говорит? Нет под Питером болот, точнее не больше чем в других местах. Дерево оно и в Москве и в Питере будет.
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Админ ресурс
1725013538
Собольку еще один подарок - Виталик ожидает его в подворотне. Видео похлеще Цюпы будет))
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MazaiNN
1725015876
,,Мы прямые, как газопровод,,. )))
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яцык
1725016463
это он типа скала его будут тешить
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VGreen
1725025349
"Не боитесь, что он станет вторым Артемом Дзюбой?" Тут уж смотря что имеется в виду - лучшим бомбрадиром в истории РПЛ или драчуном))
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Рыло свина
1725026597
этот тепутат психолога не прошёл бы зенитовского!
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alefreddy
1725027359
проехался не хило
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Пингвины Антарктиды/Толян
1725032258
У Милонова помимо дел в Госдуме ещё и на футбол время находится, во даёт
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