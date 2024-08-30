Милонов – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Болотные ветра обтешут Александра, надо дать ему шанс»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал скорый трансфер спартаковца Александра Соболева в «Зенит».

– Эта московская купеческая обстановка людей немножечко расхолаживает. Как бояре, они начинают судачить, плести интриги. В Петербурге все по-другому – один город, одна команда. Не забалуешь. Мы прямые, как газопровод «Газпрома».

Возможно, наши болотные ветра обтешут Соболева, освежат и приведут в нормальное рабочее состояние. Дадим шанс парню, у нас всегда можно исправиться, обновить себя, свою репутацию и пойти по хорошему пути.

– Не боитесь, что он станет вторым Артемом Дзюбой?

– Думаю, надо дать Соболеву шанс и оценивать его по результату игры.