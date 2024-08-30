Милонов – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Болотные ветра обтешут Александра, надо дать ему шанс»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал скорый трансфер спартаковца Александра Соболева в «Зенит».
– Эта московская купеческая обстановка людей немножечко расхолаживает. Как бояре, они начинают судачить, плести интриги. В Петербурге все по-другому – один город, одна команда. Не забалуешь. Мы прямые, как газопровод «Газпрома».
Возможно, наши болотные ветра обтешут Соболева, освежат и приведут в нормальное рабочее состояние. Дадим шанс парню, у нас всегда можно исправиться, обновить себя, свою репутацию и пойти по хорошему пути.
– Не боитесь, что он станет вторым Артемом Дзюбой?
– Думаю, надо дать Соболеву шанс и оценивать его по результату игры.
- Накануне сообщалось, что против трансфера Соболева также выступал генеральный директор «Зенита» Александра Медведев.
- Официальное объявление о переходе 27-летнего нападающего Соболева из «Спартака» в «Зенит» может последовать в пятницу, 30 августа.
- Ожидается, что он заключит контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»