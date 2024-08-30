Соболев все ближе к «Зениту», жеребьевка ЛЧ, итоговый состав сборной России и другие новости

Хайкин побил рекорд Мостового – есть реакция Александра

Защитника «Спартака» предложили бразильским клубам

«Реал» определился с заменой для Модрича

«Ливерпуль» приобрел вингера сборной Италии у «Ювентуса» за 13 млн евро

ЦСКА хочет подписать форварда «Ростова»

Лукаку перешел в «Наполи»

Итоговый состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом – Карпин убрал 11 футболистов из расширенного списка

Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов

«Зенит» с 3-й попытки договорился по Соболеву, известен срок контракта, объявят в пятницу; форварда «Спартака» предлагали другому топ-клубу РПЛ

«Реал» снова не смог победить и отстал от «Барселоны» на 4 очка