«Зенит» договорился по Соболеву с 3-й попытки, увеличив первое предложение в 1,7 раза

Стали известны подробности переговоров между «Зенитом» и «Спартаком» по поводу трансфера Александра Соболева.

Изначально петербуржцы пытались купить игрока за 6 миллионов евро, затем увеличили предложение до 8 миллионов, но в итоге им придется заплатить около 10 миллионов.

Спартаковское руководство согласилось продать нападающего, поскольку их устроила предложенная сумма. В противном случае они были готовы оставить ситуацию в нынешнем виде – сохранить футболиста, но не возвращать его к работе с основным составом.