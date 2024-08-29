«Зенит» договорился по Соболеву с 3-й попытки, увеличив первое предложение в 1,7 раза

Стали известны подробности переговоров между «Зенитом» и «Спартаком» по поводу трансфера Александра Соболева.
Изначально петербуржцы пытались купить игрока за 6 миллионов евро, затем увеличили предложение до 8 миллионов, но в итоге им придется заплатить около 10 миллионов.
Спартаковское руководство согласилось продать нападающего, поскольку их устроила предложенная сумма. В противном случае они были готовы оставить ситуацию в нынешнем виде – сохранить футболиста, но не возвращать его к работе с основным составом.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
Источник: «Спорт-Экспресс»