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  • «Зенит» договорился по Соболеву с 3-й попытки, увеличив первое предложение в 1,7 раза

«Зенит» договорился по Соболеву с 3-й попытки, увеличив первое предложение в 1,7 раза

29 августа 2024, 23:56
16

Стали известны подробности переговоров между «Зенитом» и «Спартаком» по поводу трансфера Александра Соболева.

Изначально петербуржцы пытались купить игрока за 6 миллионов евро, затем увеличили предложение до 8 миллионов, но в итоге им придется заплатить около 10 миллионов.

Спартаковское руководство согласилось продать нападающего, поскольку их устроила предложенная сумма. В противном случае они были готовы оставить ситуацию в нынешнем виде – сохранить футболиста, но не возвращать его к работе с основным составом.

  • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (16)
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ziborock
1724966161
Где там fakeid, который утверждал что покупка Соболева будет на условиях Зенита!? А вообще поздравляю питерских, весь мусор и грязь должны быть на помойке у бом-жей!)
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Antoshka2015
1724967625
Один из лучших нападающих с российским паспортом сейчас, это же хорошо
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Каратель помойников
1724975653
Не доит зинку только ленивый.а кули не доить? там богатые дяди лярды в море топят,а почему бы просто лямы не раздавать?
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Нуф-Нуф
1724984922
Был - Соболев, стал - Зашквар помойный.
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Админ ресурс
1724990990
зендид посмешище, питается падалью, да еще и послушно платит сколько требуют))
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Скай
1724993916
выдадут Сашке фирменные бледно-голубые стринги и будет он по тихому деградировать превращаясь в бо м жа.
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slavа0508
1724995093
Нормально сторговались по собольку ...впарили гнилого человечка в гнилую команду ....
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Админ ресурс
1724995332
Доить газпром одно удовольствие Спартак потребовал, пи*рские послушно заплатили
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Январь 59
1725002156
Куда не глянь -один негатив от перехода Соболева. Неужто он лучше Касьеры, Сергеева, Ерохина. Ладно поглядим на Соболева в новой команде.
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alp
1725004035
хоть бы его сразу в аренду бы отдали кому нибудь...
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