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Лукаку перешел в «Наполи»

29 августа 2024, 17:23

Нападающий Ромелу Лукаку перешел в «Наполи» из «Челси». Об этом объявил президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис.

«Добро пожаловать, Ромелу!» – написал он в соцсети X и опубликовал фото игрока.

По данным журналиста Фабрицио Романо, контракт с бельгийским форвардом заключен до июня 2027 года, а трансфер обошелся неаполитанскому клубу в 30 миллионов евро плюс бонусы.

  • 31-летний форвард в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Рому», провел 47 матчей, забил 21 гол, отдал 4 передачи.
  • Также бельгиец выступал в Серии A за «Интер» в трех сезонах.

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Источник: страница Аурелио де Лаурентиса в соцсети X
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Наполи Челси Лукаку Ромелу
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