Нападающий Ромелу Лукаку перешел в «Наполи» из «Челси». Об этом объявил президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис.
«Добро пожаловать, Ромелу!» – написал он в соцсети X и опубликовал фото игрока.
По данным журналиста Фабрицио Романо, контракт с бельгийским форвардом заключен до июня 2027 года, а трансфер обошелся неаполитанскому клубу в 30 миллионов евро плюс бонусы.
- 31-летний форвард в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Рому», провел 47 матчей, забил 21 гол, отдал 4 передачи.
- Также бельгиец выступал в Серии A за «Интер» в трех сезонах.