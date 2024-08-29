Нападающий Ромелу Лукаку перешел в «Наполи» из «Челси». Об этом объявил президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис.

«Добро пожаловать, Ромелу!» – написал он в соцсети X и опубликовал фото игрока.

По данным журналиста Фабрицио Романо, контракт с бельгийским форвардом заключен до июня 2027 года, а трансфер обошелся неаполитанскому клубу в 30 миллионов евро плюс бонусы.