Примера. «Реал» не смог победить «Лас-Пальмас» (1:1) и отстал от «Барселоны» на 4 очка

«Реал» снова потерял очки в чемпионате Испании – во второй раз в трех турах.

Сегодня мадридцы на выезде сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» со счетом 1:1.

Команда Карло Анчелотти пропустила первой, но сумела уйти от поражения благодаря реализованному пенальти.

«Реал» набрал 5 очков и поднялся с 7-го на 5-е место в таблице Примеры. Отставание от лидирующей «Барселоны» – 4 балла.

Испания. Примера. 3-й тур

Лас-Пальмас – Реал – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Молейро, 5; 1:1 – Винисиус (с пенальти), 69.

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