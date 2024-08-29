Соболева перед возобновлением переговоров с «Зенитом» предлагали другому топ-клубу РПЛ

Агенты активно искали варианты трудоустройства для нападающего «Спартака» Александра Соболева.
На прошлой неделе подписать его предлагали ЦСКА.
Армейцы отказались вести переговоры о таком трансфере из-за токсичности игрока.
В итоге через некоторое время были возобновлены переговоры с «Зенитом».
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
- Ожидается, что «Зенит» выкупит его за 9+1 млн евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова