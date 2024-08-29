Соболева перед возобновлением переговоров с «Зенитом» предлагали другому топ-клубу РПЛ

Агенты активно искали варианты трудоустройства для нападающего «Спартака» Александра Соболева.

На прошлой неделе подписать его предлагали ЦСКА.

Армейцы отказались вести переговоры о таком трансфере из-за токсичности игрока.

В итоге через некоторое время были возобновлены переговоры с «Зенитом».