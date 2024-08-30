Соболев поставил условие «Зениту»

Стало известно требование, которое Александр Соболев выдвинул «Зениту».
Нападающий «Спартака» хочет получить в петербургской команде 7-й игровой номер.
«Семерка» в «Зените» сейчас свободна – ранее она принадлежала Зелимхану Бакаеву, отданному в аренду «Химкам».
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
- Ожидается, что «Зенит» выкупит его за 10 млн евро, о чем объявит в пятницу.
Источник: Mash