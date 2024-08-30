Соболев поставил условие «Зениту»

Стало известно требование, которое Александр Соболев выдвинул «Зениту».

Нападающий «Спартака» хочет получить в петербургской команде 7-й игровой номер.

«Семерка» в «Зените» сейчас свободна – ранее она принадлежала Зелимхану Бакаеву, отданному в аренду «Химкам».