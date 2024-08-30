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Соболев поставил условие «Зениту»

30 августа 2024, 00:43
50

Стало известно требование, которое Александр Соболев выдвинул «Зениту».

Нападающий «Спартака» хочет получить в петербургской команде 7-й игровой номер.

«Семерка» в «Зените» сейчас свободна – ранее она принадлежала Зелимхану Бакаеву, отданному в аренду «Химкам».

  • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
  • Ожидается, что «Зенит» выкупит его за 10 млн евро, о чем объявит в пятницу.

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Источник: Mash
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (50)
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Каратель помойников
1724975826
Главное условие " все питорские шалагушки, что секелями трясут на бомбардтре,будут дружно у него отсасывать при каждом приходе на стадион"
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ivany4
1724992241
При таких условиях, прогнозирование дальнейшей карьеры соболя понятно и без Ванги, - сбг - эмираты - Химки - бутсы на гвоздь.)) Бакаев уже протоптал ему дорожку.))
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Скай
1724993089
болотным надо думать о новом погоняле для Соболя. Вероятно, дельфин, вшивых не будет устраивать. Это в Спартаке он был дельфин, а в бЗдините это что-то другое. Вон уже и их шляпа боярский заявил, что Соболь своей игрой украшает матчи. гы гы
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Oldtrafford83
1724993849
А я подумал что попросил чтобы Дельфинарий рядом со стадионом построили))
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slavа0508
1724994659
Встречайте подарочек ...говницо плывёт к вам ...
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Админ ресурс
1724995260
Болотный фонад очень гибкий и толерастный. По указке мюллера все послушно радуются собльку, а тот уже открыто потешается над вонючими
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Kollljan
1724996125
Это чмо еще условия ставит.
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zigbert
1724997428
Скорей просьба чем условие. В Зените будет как шелковый на первое время.
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andr45
1725000159
«Семерка» в «Зените» сейчас свободна – ранее она принадлежала Зелимхану Бакаеву, отданному в аренду «Химкам» Верным путем идет Шюрик)
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alefreddy
1725000594
по стопам Бакаева идет который мыкается по арендам
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