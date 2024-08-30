Мостовой оценил трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Александр Мостовой высказался о скором переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Переход Соболева в «Зенит» будет лучше для самого Александра, а не «Спартака». Понимаете, мы не знаем всех подробностей, но, видимо, Александр очень сильно хотел и хочет в «Зенит» – для него это нормально.

Я же говорил, что оба клуба найдут компромисс, разберутся в ситуации, так и получилось. «Спартак» за последние десять лет уже столько футболистов отпустил и приобрел, объем просто сумасшедший.

Да, по количеству трансферов на вход только «Зенит» выше, но они то выигрывают всe время, а «Спартак» отстает в этом плане.

Клуб из Санкт‑Петербурга подписал сейчас еще аргентинца Лусиано, есть Сергеев, Кассьерра, теперь еще и Соболев. Сильный футболист выдержит конкуренцию, но надо понимать, что она в клубах бывает разная. Посмотрим, что будет с Соболевым», – заявил Мостовой.