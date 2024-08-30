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Мостовой оценил трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

30 августа 2024, 00:20
6

Александр Мостовой высказался о скором переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Переход Соболева в «Зенит» будет лучше для самого Александра, а не «Спартака». Понимаете, мы не знаем всех подробностей, но, видимо, Александр очень сильно хотел и хочет в «Зенит» – для него это нормально.

Я же говорил, что оба клуба найдут компромисс, разберутся в ситуации, так и получилось. «Спартак» за последние десять лет уже столько футболистов отпустил и приобрел, объем просто сумасшедший.

Да, по количеству трансферов на вход только «Зенит» выше, но они то выигрывают всe время, а «Спартак» отстает в этом плане.

Клуб из Санкт‑Петербурга подписал сейчас еще аргентинца Лусиано, есть Сергеев, Кассьерра, теперь еще и Соболев. Сильный футболист выдержит конкуренцию, но надо понимать, что она в клубах бывает разная. Посмотрим, что будет с Соболевым», – заявил Мостовой.

  • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
  • Ожидается, что «Зенит» выкупит его за 10 млн евро, о чем объявит в пятницу.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Мостовой Александр
Комментарии (6)
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Админ ресурс
1724991251
соболек после 3-х туров заистерит, что не он всегда в составе, и пойдет на лавке сидеть
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Сергей-Горовой-google
1724992006
очень жаль, что всё-таки перешёл(. ну, что есть, то есть...
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slavа0508
1725000436
Ну здесь я с Александром не согласен ...пользу как раз Спартак приобретает . во первых Соболь мало пользы приносил последнее время ну не было желания играть . во вторых обстановку в команде портил . и в третьих 10 лямов евро на дороге не валяются ...
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Январь 59
1725002483
А будет ли Соболев в Основе? Сможет ли он найти общий язык с Бариосом, Клаудинье, Венделом? Без хорошего паса не всякий хороший нападающий сможет забивать много.
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odessakmv
1725019212
Зениту осталось еще Жору с Антоном подписать и - все в сборе.... Рукаку только будет не хватать, но он там уже был....
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