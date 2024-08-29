Соболев убрал упоминание «Спартака» из телеграм-канала

Форвард Александр Соболев намекает на скорый уход из «Спартака».
Сегодня он убрал из личного телеграм-канала упоминание о московском клубе.
Ранее в описании была надпись «Официальный аккаунт Александра Соболева – футболиста московского «Спартака»».
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
- Ожидается, что сегодня «Зенит» выкупит его за 9+1 млн евро.
Источник: телеграм-канал Александра Соболева