Соболев убрал упоминание «Спартака» из телеграм-канала

Форвард Александр Соболев намекает на скорый уход из «Спартака».

Сегодня он убрал из личного телеграм-канала упоминание о московском клубе.

Ранее в описании была надпись «Официальный аккаунт Александра Соболева – футболиста московского «Спартака»».