Роналду объяснил, почему расплакался, когда не забил пенальти на Евро-2024

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал резонансный эпизод в ходе матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении.

Форвард не реализовал пенальти на 105-й минуте.

После неудачной попытки он расплакался.

В послематчевой серии 11-метровых Роналду забил и помог португальцам пройти дальше.

«Когда ты со страстью относишься к тому, что делаешь, то не можешь беспокоиться о своих эмоциях.

Облак сделал отличный сейв, но давай остановимся на моей реакции. Я плакал не из-за того, что чувствовал, что в случае вылета Португалии весь мир обрушится на меня. Люди меня не знают.

Представь, что ты забил 27 последних пенальти, и вот ты промахиваешься. Ты плохо себя чувствуешь, ты думаешь о людях, которые пришли на стадион: о детях, о маме, о девушке.

Мне было грустно из-за этого. Вы считаете, что я задумался о том, как меня будут ругать, говорить, что Португалия вылетела из-за моего промаха? Но я вообще об этом не думал, клянусь!

Когда я не забил пенальти, мне стало жаль себя, фанатов, семью, и дело не в том, что говорят люди», – объяснил 39-летний Роналду.