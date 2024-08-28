Абена раскрыл человека, ради которого перешел в «Спартак»

Новичок «Спартака» Миенти Абена поделился первыми впечатлениями от клуба.
– Какие впечатления от «Спартака»?
– Я сразу же почувствовал себя как дома. Мне всe понравилось: клуб, болельщики. Всe так, как мне хотелось.
– Как проходит ваша адаптация?
– Тут мой бывший тренер Деян Станкович, он попросил меня прийти и я сразу же согласился.
- Спартаковцы заплатили 1,2 миллиона евро за Абену и подписали с ним контракт до 30 июня 2026 года.
- Футболист сборной Суринама взял 14-й номер, принадлежавший Георгию Джикии.
- Абена перешел из венгерского «Ференцвароша».
Источник: «Матч ТВ»