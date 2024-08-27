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  • Мостовой объяснил поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

Мостовой объяснил поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

27 августа 2024, 23:40
9

Александр Мостовой проанализировал результат матча между «Спартаком» и «Динамо Мх».

По его мнению, москвичи могли бы избежать поражения, если бы в их составе был Александр Соболев.

  • Команды встречались в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
  • Махачкалинцы победили в Москве со счетом 1:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Вы начали защищать «Спартак». В этом сезоне команда вызывает у вас симпатию?

– Я все сказал после 1-го тура. «Спартак» играет нормально. Они что, заслуживали поражения с Махачкалой? Конечно, нет.

Во втором тайме давили так, что… Знаю, что многим подсказываю, но во втором тайме, когда зажали соперника, бросалось в глаза, что не хватает высокого нападающего. Вы понимаете, о ком я говорю, да?

– О Соболеве?

– Подачи делают, а кому там бороться. В том году «Спартак» много матчей выигрывал в конце, когда стоит Соболев, швырнули туда мяч и все.

Это к слову о красивом футболе. Какой красивый? Долбанул на 50 метров вперед, кто-то скинул, удар, гол. Тем более в конце, когда 10 человек соперника стоят защищаются.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Динамо Мх Спартак Соболев Александр Мостовой Александр
Комментарии (9)
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alex1951
1724792128
Каккой на фиг кубок .... Зенит тоже в Ж. Вся возня вокруг Чемпа.. это н есть борьба...остальное все пчелы....
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Владимир-Патраков-vkontak
1724821621
Нашли авторитет - А. Мостовой, кому он только не умничал, но кто он? Неплохо катал мяч по полю?
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Эльхан-Алиев-google
1724827173
Соболев сто лучше чем Угальде
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Osianin1969
1724849024
В матче с Оренбургом он был в составе ну И. Ах да Мостового не было
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