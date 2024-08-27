Мостовой объяснил поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

Александр Мостовой проанализировал результат матча между «Спартаком» и «Динамо Мх».

По его мнению, москвичи могли бы избежать поражения, если бы в их составе был Александр Соболев.

Команды встречались в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Махачкалинцы победили в Москве со счетом 1:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Вы начали защищать «Спартак». В этом сезоне команда вызывает у вас симпатию?

– Я все сказал после 1-го тура. «Спартак» играет нормально. Они что, заслуживали поражения с Махачкалой? Конечно, нет.

Во втором тайме давили так, что… Знаю, что многим подсказываю, но во втором тайме, когда зажали соперника, бросалось в глаза, что не хватает высокого нападающего. Вы понимаете, о ком я говорю, да?

– О Соболеве?

– Подачи делают, а кому там бороться. В том году «Спартак» много матчей выигрывал в конце, когда стоит Соболев, швырнули туда мяч и все.

Это к слову о красивом футболе. Какой красивый? Долбанул на 50 метров вперед, кто-то скинул, удар, гол. Тем более в конце, когда 10 человек соперника стоят защищаются.

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