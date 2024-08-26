Радимов дал инсайд по будущему Соболева

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов ответил, перейдет ли в петербургский клуб нападающий «Спартака» Александр Соболев.

«По последней информации – нет. Насколько я знаю, Соболева не будет.

Со спортивной точки зрения приход Соболева – полезная история. С ментальной точки зрения, если он будет сидеть, – это бомба замедленного действия», – сказал Радимов.