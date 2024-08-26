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Радимов дал инсайд по будущему Соболева

26 августа 2024, 22:10
9

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов ответил, перейдет ли в петербургский клуб нападающий «Спартака» Александр Соболев.

«По последней информации – нет. Насколько я знаю, Соболева не будет.

Со спортивной точки зрения приход Соболева – полезная история. С ментальной точки зрения, если он будет сидеть, – это бомба замедленного действия», – сказал Радимов.

  • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (9)
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Боров мясной
1724700079
Бомбу оставили в Спартаке-2.
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R_a_i_n
1724702121
Ну вооот...
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1724703198
В этот раз дельфин не расчитал свой нырок
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Аркадий-Шамурзаев-google
1724740822
Соболев потерял лицо после того злополучного неприличного жеста. Футбольные клубы не подворотня. Никому не нужен футболист, позволяющий себе такое.
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FIA2507
1724741568
А Соболев похоже и вправду чудак на букву «м», раз не понимает, во что вляпался! Ну, издеваются над тобой в Питере, унижают даже отказом заплатить за твой переход лишние 2 млн, хотя запросто кидают 15-20 Лямов за нужных игроков. Таких денег, как в Спартаке, не получишь ведь нигде! Осталось только извиниться перед одноклубниками и попытаться уйти по-человечески, но только не в Зенит, где Соболева болельщики ненавидят!
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Бригадный
1724762895
Саня Соболев - лучший российский форвард за последние лет 20. Любую команду усилит. Но, пожалуй, наиболее оптимальный вариант - ментовские погоны повесить. Или еще вариант - в Краснодар. Тогда претензии быков на титул станут вполне вменяемыми.
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Бригадный
1724763056
Лучшие российские футболисты пока без работы: Дзюба, Джикия, Соболев, Миранчук. Кризис какой то
Ответить
wlad wm--google
1724785264
Нах это чмо тут нужно
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