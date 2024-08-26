Слуцкий дал оценку своей работе: «Никогда не сомневался в собственном профессионализме»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о критике в свой адрес.

– Пока что вашу работу в Китае можно назвать успешной.

– Скажем так, локальным успехом. Сейчас самые сложные месяцы наступают.

– Дзюба сказал: те, кто говорил, что вы больше не добьетесь успехов как тренер, переобулись. И добавил, что вам было все равно на критику. Это так?

– Давайте так: у нас много тренеров в стране с таким количеством титулов, зарубежным опытом в Англии, Нидерландах и Азии, с трофеями за пределами России?

– Нет.

– А с возможностью поработать и точно внести огромный вклад в развитие таких футболистов, как Боуэн, Эдегор, Кварацхелия, лучший русский игрок Головин?

У кого еще из россиян есть такой набор игроков, с которыми ты реально работал и которые после этого говорили о вкладе в их карьеру?

– Таких единицы.

– Опять же, может быть, я просто случайно попался им на пути. Но все эти футболисты считают иначе. Мне важна их оценка, а не чья-то. У меня никогда не было сомнений в собственном профессионализме.

И, условно, история «Рубина», которую я подробно объяснил в интервью Василию Уткину, царствие ему небесное… Не понимаю, как 20 лет успешной работы на всех уровнях могут быть перечеркнуты двумя месяцами с марта по май, когда из «Рубина» уехали легионеры и мы вылетели.

Это был сверх-форс-мажор, которого никогда не было и, надеюсь, больше ни у кого не будет. В моей голове это не перечеркивает все предыдущие результаты.

Если в чьей-то голове так – ради бога. Мне абсолютно все равно на мнение этих людей. Я правда никак не реагировал. А на чье мнение я должен был реагировать? Мостового? Селюка?