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  • Слуцкий дал оценку своей работе: «Никогда не сомневался в собственном профессионализме»

Слуцкий дал оценку своей работе: «Никогда не сомневался в собственном профессионализме»

26 августа 2024, 18:18
3

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о критике в свой адрес.

– Пока что вашу работу в Китае можно назвать успешной.

– Скажем так, локальным успехом. Сейчас самые сложные месяцы наступают.

– Дзюба сказал: те, кто говорил, что вы больше не добьетесь успехов как тренер, переобулись. И добавил, что вам было все равно на критику. Это так?

– Давайте так: у нас много тренеров в стране с таким количеством титулов, зарубежным опытом в Англии, Нидерландах и Азии, с трофеями за пределами России?

– Нет.

– А с возможностью поработать и точно внести огромный вклад в развитие таких футболистов, как Боуэн, Эдегор, Кварацхелия, лучший русский игрок Головин?

У кого еще из россиян есть такой набор игроков, с которыми ты реально работал и которые после этого говорили о вкладе в их карьеру?

– Таких единицы.

– Опять же, может быть, я просто случайно попался им на пути. Но все эти футболисты считают иначе. Мне важна их оценка, а не чья-то. У меня никогда не было сомнений в собственном профессионализме.

И, условно, история «Рубина», которую я подробно объяснил в интервью Василию Уткину, царствие ему небесное… Не понимаю, как 20 лет успешной работы на всех уровнях могут быть перечеркнуты двумя месяцами с марта по май, когда из «Рубина» уехали легионеры и мы вылетели.

Это был сверх-форс-мажор, которого никогда не было и, надеюсь, больше ни у кого не будет. В моей голове это не перечеркивает все предыдущие результаты.

Если в чьей-то голове так – ради бога. Мне абсолютно все равно на мнение этих людей. Я правда никак не реагировал. А на чье мнение я должен был реагировать? Мостового? Селюка?

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Источник: Sport24
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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...уефан
1724686944
...о, как! Самого Мостового ни в грош не ставит! Однако!...
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Spartak_forv@
1724691220
Про Мостового с Селюком хорошо)) Псевдоэксперт и торговец чёрным деревом...
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Таврида
1724695876
ЧСВ Леонида Викторовича немного зашкаливает, но сейчас он дает результат.
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