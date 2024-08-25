Игрока АПЛ бросила жена – любовница прислала ей фото из постели

Известного игрока АПЛ бросила жена после того, как он привел домой любовницу, сообщает Daily Mail. Издание не раскрывает личность игрока, однако называет его хорошо известным и отмечает, что он ездил на Евро-2024 в составе сборной своей страны.

Сообщается, что девушка написала жене футболиста в инстаграме сообщение: «Я переспала с твоим мужем». В качестве подтверждения она прислала фото из постели в доме футболиста. При этом на стене висело фото игрока с семьей.

Муж заявил, что фото – подделка. Однако женщина проверила записи с камер и увидела, что футболист действительно приводил домой любовницу. В результате она приняла решение расстаться с мужем.