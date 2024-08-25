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Реакция Губерниева на ничью «Зенита» и «Спартака»

25 августа 2024, 00:06
15

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал исход матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Хороший футбол. Вот только и те и другие совсем не хотели проигрывать, а не стремились выиграть. Отсюда 0:0.

«Спартаку» после удаления Страхини Эраковича можно было быть и посмелее.

И очень хорошо были в такой игре заметны лидеры. Без Эсекьеля Барко «Спартаку» никуда! А Вендел даже хромой и больной лучше всех в «Зените»! И обречeн играть по 90 минут!

И Сергею Семаку стоит обратить внимание, что уже не первый матч у него один из лучших игроков – вратарь. Так себе знак… Но посмотрим», – написал Губерниев.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Спартак» занимает 4-е место.
  • Москвичи не побеждают в Петербурге в рамках РПЛ с 2012 года.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Губерниев Дмитрий
Комментарии (15)
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VVM1964
1724534623
Конечно каждый имеет право на свое мнение, но зачем публиковать мнение дилетанта ?...
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GermanVo
1724544157
Блевота не мог не блевоенуть своим никому ненужным мнением.
Ответить
Xesus
1724552235
Грыбы отсюда
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власик
1724560224
губерниев так себе зна..ток
Ответить
aldo conte
1724562032
Он не только в биатлоне разбирается. Матерый комментаторище!
Ответить
Андрей-Чекин-google
1724569361
Предатель, надел футболку Локомотива, в Химки больше не приезжай.
Ответить
FCSpartakM
1724571206
«Спартаку» после удаления Страхини Эраковича можно было быть и посмелее. - Так Спартак придушили свистками сразу. Там атаковать начали только после 75 минуты.
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Каратель помойников
1724580390
А с каких пор шлепающая губа стал футбольным обозревателем?
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slavа0508
1724587070
Опять этот губастый биатлонист футбольного спеца изображает ...
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