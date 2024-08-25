Реакция Губерниева на ничью «Зенита» и «Спартака»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал исход матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Хороший футбол. Вот только и те и другие совсем не хотели проигрывать, а не стремились выиграть. Отсюда 0:0.

«Спартаку» после удаления Страхини Эраковича можно было быть и посмелее.

И очень хорошо были в такой игре заметны лидеры. Без Эсекьеля Барко «Спартаку» никуда! А Вендел даже хромой и больной лучше всех в «Зените»! И обречeн играть по 90 минут!

И Сергею Семаку стоит обратить внимание, что уже не первый матч у него один из лучших игроков – вратарь. Так себе знак… Но посмотрим», – написал Губерниев.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Спартак» занимает 4-е место.

Москвичи не побеждают в Петербурге в рамках РПЛ с 2012 года.

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