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Мостовой прокомментировал конфликт Куртуа и Тедеско

23 августа 2024, 22:55
8

Александр Мостовой выбрал сторону в конфликте Тибо Куртуа и Доменико Тедеско.

  • Вратарь «Реала» поссорился с тренером из-за капитанской повязки.
  • Куртуа не поехал на Евро-2024, хотя до турнира успел сыграть в финале ЛЧ и еще нескольких матчах.
  • Тедеско с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».

«Когда Куртуа не попал на чемпионат Европы, я сразу сказал, что это непозволительная ситуация. Это фантастический вратарь, но Куртуа правильно сделал, сказав, что не хочет возвращаться в сборную при Тедеско.

Тедеско сам не играл в футбол и не знает про отношения с футболистами. Иногда можно наступить себе на горло и сгладить конфликт.

Я на стороне Куртуа в этой ситуации и сразу выражал непонимание назначением Тедеско в сборную Бельгии», – сказал Мостовой.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бельгия Куртуа Тибо Тедеско Доменико Мостовой Александр
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1724444064
Слово Царя. ) "*
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Krics
1724447850
Где было твое горло на ЧМ,шут гороховый,ихмо.
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VGreen
1724449983
Старые песни о главном от Мостового
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mozjaninw
1724450947
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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БАЗАРА НЕТ
1724471437
Больной хряк чудит) после Спартака одни больные напрочь
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Garrincha58
1724472089
Всё правильно этот тудэско вообще никакой не тренер одним словом "чудеско"
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Psih86
1724488307
Не зная всей ситуации говорить можно всё что угодно, Куртуа всегда был чертом ещё со времён Челси.
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Stanislav-Tsoi-google
1724493567
О каких таких особенных о ношениях с футболистами речь, они что из смольного института барышни? Нет, в подавляющем большинстве куклы Карабаса Барабаса, зажравшиеся, и с завышенной самооценкой своей роли в футболе.у миллионов- любимая игра футбол, аналогично шахматам, с их фигурами, или шашкам,где только цвет отличает соперников...
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