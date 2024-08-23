Мостовой прокомментировал конфликт Куртуа и Тедеско

Александр Мостовой выбрал сторону в конфликте Тибо Куртуа и Доменико Тедеско.

Вратарь «Реала» поссорился с тренером из-за капитанской повязки.

Куртуа не поехал на Евро-2024, хотя до турнира успел сыграть в финале ЛЧ и еще нескольких матчах.

Тедеско с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».

«Когда Куртуа не попал на чемпионат Европы, я сразу сказал, что это непозволительная ситуация. Это фантастический вратарь, но Куртуа правильно сделал, сказав, что не хочет возвращаться в сборную при Тедеско.

Тедеско сам не играл в футбол и не знает про отношения с футболистами. Иногда можно наступить себе на горло и сгладить конфликт.

Я на стороне Куртуа в этой ситуации и сразу выражал непонимание назначением Тедеско в сборную Бельгии», – сказал Мостовой.