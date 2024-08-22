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  • Слуцкий ответил, что опаснее для футболистов – компьютерные игры или водка

Слуцкий ответил, что опаснее для футболистов – компьютерные игры или водка

22 августа 2024, 22:40
9

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил об опасности компьютерных игр для футболистов.

«Несколько десятилетий назад и в России, и в Англии, и вообще везде можно было сплошь и рядом встретить выпивших игроков. Сейчас основной проблемой любых молодых игроков являются компьютерные игры. Они гораздо опаснее, чем водка.

Они [футболисты] сидят [в компьютерных играх] ночами напролет. Лучше бы они выпили и легли спать, чем до 5 утра сидеть и шарашить в компьютерные игры. Потом они невыспанные выходят на тренировки. Это такой бич!

Во времена Советского Союза все футболисты пили, курили, гуляли и так далее. Это считалось ужасным нарушением режима. А в сегодняшнем мире самое жесткое нарушение режима – это то, что они бессонными ночами играют в компьютерные игры», – сказал Слуцкий на ютуб-канале «Суперлига».

  • Тренер в Китае с января.
  • «Шэньхуа» идет в Суперлиге 2-м.
  • Контракт Слуцкого рассчитан до декабря.

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Источник: Sport24
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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k611
1724355782
Хрен редьки не слаще
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Spartak_forv@
1724356400
Как говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин-«Лучше водки хуже нет!»
Ответить
...уефан
1724357255
...без меры и от борща загнуться можно...
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1724357335
Долой спиртное из российского футбола
Ответить
biber.ru
1724357895
"Водку пить это вам не спортом заниматься, тут здоровье надо иметь."
Ответить
arstognuy
1724361287
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R_a_i_n
1724394674
Опасней чем агенты нет ничего.
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