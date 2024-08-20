Мошенники обманули сотрудницу «Спартака»: заставили раздеться, а потом шантажировали

Сотрудница «Спартака» стала жертвой мошенников. Она отдала им более 3 миллионов рублей.

«Первый раз мошенники позвонили 55-летней женщине 12 августа, когда она находилась на больничном (последнее время женщина тяжело болеет). Во время разговора они выманили у нее код от «Госуслуг» и взломали еe аккаунт. Вскоре ей позвонил «представитель Центробанка» и сообщил, что теперь все еe банковские счета под угрозой. Чтобы спасти деньги, нужно взять кредиты в нескольких банках и положить их на безопасный счeт.

По указу мошенников женщина сняла в одном банке 2,2 миллиона рублей, затем – ещe полмиллиона в другой организации. После преступники уговорили еe взять кредит на 500 тысяч, что она и сделала. Но этого им показалось мало.

Мошенники уговорили сотрудницу футбольного клуба раздеться во время видеозвонка. По их словам, так она должна была пройти идентификацию. Когда женщина выполнила их требования, неизвестные принялись шантажировать еe и вымогать ещe 500 тысяч рублей. Тут женщина уже обо всeм догадалась и пошла в полицию.

По итогу потерпевшая лишилась 3,2 миллиона рублей», – написал источник.