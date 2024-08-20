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  • Мошенники обманули сотрудницу «Спартака»: заставили раздеться, а потом шантажировали

Мошенники обманули сотрудницу «Спартака»: заставили раздеться, а потом шантажировали

20 августа 2024, 20:35
14

Сотрудница «Спартака» стала жертвой мошенников. Она отдала им более 3 миллионов рублей.

«Первый раз мошенники позвонили 55-летней женщине 12 августа, когда она находилась на больничном (последнее время женщина тяжело болеет). Во время разговора они выманили у нее код от «Госуслуг» и взломали еe аккаунт. Вскоре ей позвонил «представитель Центробанка» и сообщил, что теперь все еe банковские счета под угрозой. Чтобы спасти деньги, нужно взять кредиты в нескольких банках и положить их на безопасный счeт.

По указу мошенников женщина сняла в одном банке 2,2 миллиона рублей, затем – ещe полмиллиона в другой организации. После преступники уговорили еe взять кредит на 500 тысяч, что она и сделала. Но этого им показалось мало.

Мошенники уговорили сотрудницу футбольного клуба раздеться во время видеозвонка. По их словам, так она должна была пройти идентификацию. Когда женщина выполнила их требования, неизвестные принялись шантажировать еe и вымогать ещe 500 тысяч рублей. Тут женщина уже обо всeм догадалась и пошла в полицию.

По итогу потерпевшая лишилась 3,2 миллиона рублей», – написал источник.

  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
  • У команды серия из 6 матчей без поражений.
  • Ближайший соперник – «Зенит» (24 августа).

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Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (14)
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Spartak_forv@
1724175802
Раздеться для идентификации-гениально))
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slavа0508
1724176270
Деменция что ли началась ...как ещё объяснить такую тупость ...
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NewLife
1724177461
Я думал, что такие тупые только у немытых(
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...уефан
1724177620
...схем мошенничества очень много и телефонная - лишь одна из них. Первая задача телефонных мошенников ввести в стрессовое состояние потенциальную жертву, а дальше, когда она перестает контролировать ситуацию, можно работать с ней по отработанным алгоритмам. Не надо относиться с высока к жертвам... У всех людей психика и здоровый скептицизм находится на разных уровнях... А кого-то губит обычная жадность, если вспомнить всевозможные пирамиды, сами несли и несут свои деньги в надежде получить золотой куш. Можно приплюсовать сюда финансовые тренинги и курсы личностного роста. Плюс схемы отъёма недвижимости. И это только малая часть из того, во что можно вляпаться...
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alefreddy
1724178078
да и по телеку показывают и на сайтах пишут и все равно разводят.Можно быть хитрее другого, но нельзя быть хитрее всех(Ларошфуко)
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R_a_i_n
1724178575
Поймать, и кастрировать.
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Fialet
1724179424
Это ж надо быть такой идиоткой...
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Alex Flash
1724180265
вывод-не говорить с неизвестными номерами.
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СвинкаСправедливости
1724180652
Типичная история с агентскими выплатами...
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ziborock
1724183027
Какая прекрасная футбольная новость!))) Новость про Кержакова которого развели на 330 лямов еще куда ни шло, но писать про каждого сотрудника клубов, это сродни бабушкам у парадного!
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