Слуцкий назвал две вещи, которых ему не хватает в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сообщил, по чему он скучает в Китае.

«Мне сильно не хватает бани, потому что я прям большой любитель. И для меня это такая большая отдушина, и в моральном плане, и в эмоциональном, и в физическом, и в плане здоровья.

Поэтому сложно без бани, потому что русские рестораны здесь есть какие-никакие, то есть я когда совсем проголодаюсь или соскучусь, я могу поесть русскую еду. А баня и театр – вот две вещи, которых мне не хватает в Китае» – сказал Слуцкий на ютуб-канале «Суперлига».

«Шэньхуа» при Слуцком проиграл только 1 официальный матч.

Команда идет в Суперлиге 2-й.

Контракт Слуцкого рассчитан до декабря.

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