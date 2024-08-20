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Слуцкий назвал две вещи, которых ему не хватает в Китае

20 августа 2024, 19:46
6

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сообщил, по чему он скучает в Китае.

«Мне сильно не хватает бани, потому что я прям большой любитель. И для меня это такая большая отдушина, и в моральном плане, и в эмоциональном, и в физическом, и в плане здоровья.

Поэтому сложно без бани, потому что русские рестораны здесь есть какие-никакие, то есть я когда совсем проголодаюсь или соскучусь, я могу поесть русскую еду. А баня и театр – вот две вещи, которых мне не хватает в Китае» – сказал Слуцкий на ютуб-канале «Суперлига».

  • «Шэньхуа» при Слуцком проиграл только 1 официальный матч.
  • Команда идет в Суперлиге 2-й.
  • Контракт Слуцкого рассчитан до декабря.

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Источник: «Чемпионат»
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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BAIv
1724173337
В контракт надо было внести пункт, баню построить.
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MazaiNN
1724175385
"Здесь Уголовный розыск, а не баня, нема ни голых ни дурных".
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alefreddy
1724178397
интересно так немытым и ходит(он же юморист)
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slavа0508
1724178772
Лёнь да построй прямь на базе ...
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bashnat013
1724244120
Баню можно на озон заказать но а театр можешь Мостового с канчельскис пригласить на выходные
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