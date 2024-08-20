Марков из «Факела» назвал команды РПЛ, которые сильнее «Спартака»

Нападающий «Факела» Евгений Марков оценил силу «Спартака» относительно других клубов РПЛ.
- В 5-м туре РПЛ «Факел» уступил «Спартаку» со счетом 0:3.
«Спартак» – хорошая команда, по составу они в тройке лучших в РПЛ. Эсекьель Барко к ним приехал, Манфред Угадьде восстал из пепла, и по именам команда на высочайшем уровне.
Но я не считаю «Спартак» претендентом на чемпионство. В моем понимании «Зенит» и «Динамо» на голову сильнее. Думаю, команда Марцела Лички поборется с «Зенитом» за первое место», – сказал Марков.
- «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
- Москвичи возглавят таблицу в случае победы над «Зенитом» в 6-м туре (24 августа).
Источник: «РБ Спорт»