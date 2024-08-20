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  • Марков из «Факела» назвал команды РПЛ, которые сильнее «Спартака»

Марков из «Факела» назвал команды РПЛ, которые сильнее «Спартака»

20 августа 2024, 16:03
7

Нападающий «Факела» Евгений Марков оценил силу «Спартака» относительно других клубов РПЛ.

  • В 5-м туре РПЛ «Факел» уступил «Спартаку» со счетом 0:3.

«Спартак» – хорошая команда, по составу они в тройке лучших в РПЛ. Эсекьель Барко к ним приехал, Манфред Угадьде восстал из пепла, и по именам команда на высочайшем уровне.

Но я не считаю «Спартак» претендентом на чемпионство. В моем понимании «Зенит» и «Динамо» на голову сильнее. Думаю, команда Марцела Лички поборется с «Зенитом» за первое место», – сказал Марков.

  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
  • Москвичи возглавят таблицу в случае победы над «Зенитом» в 6-м туре (24 августа).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Динамо Зенит Марков Евгений
Комментарии (7)
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FCSpartakM
1724159934
Странно,что динамо проигрывает из раза в раз Спартаку тогда
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Mirak92
1724164417
Зенит - не обсуждаемо, 2-3 игры в сезоне запороть могут Спартак - после двух игр, зазнаются, и профукивают важные игры Динамо - проигрывает с прямыми конкурентами ЦСКА - ну вы поняли ..... Локо - тихо не спеша, в 5-ку зайдет 100% Остальные после тура 20 обсуждаются . Химки еще огрызаются, как Балтика в прошлом сезоне
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NewLife
1724167554
Лузерам не годится делать такие прогнозы помойному РБ Спорту(
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Админ ресурс
1724213400
После 0:3 так вякать надо совсем без мозгов жить
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