РФС внес изменения в порядок жеребьевки Кубка России

Бюро исполкома РФС изменило регламент Кубка России в части процедуры жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ. Теперь она состоится еще до окончания группового этапа.

«Календарь этого футбольного сезона предполагает, что плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России начнется менее чем через две недели после окончания группового этапа.

Решение провести жеребьевку до окончания группового этапа и определить сетку 1/4 финала позволит заранее составить расписание 14-15 туров МИР РПЛ и первых матчей плей-офф FONBET Кубка России с учетом сохраняющихся логистических сложностей для южных клубов РПЛ.

Мы планируем провести жеребьeвку 1/4 финала Пути РПЛ до матчей 5-го тура группового этапа. На ней мы определим пары групп Пути РПЛ, клубы из которых будут играть между собой, и хозяев матчей», – сказала заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина.

В предыдущей версии документа, принимающей стороной в первом матче автоматически становился клуб, который занял второе место по итогам группового турнира.