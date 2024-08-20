РФС внес изменения в порядок жеребьевки Кубка России

Бюро исполкома РФС изменило регламент Кубка России в части процедуры жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ. Теперь она состоится еще до окончания группового этапа.
«Календарь этого футбольного сезона предполагает, что плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России начнется менее чем через две недели после окончания группового этапа.
Решение провести жеребьевку до окончания группового этапа и определить сетку 1/4 финала позволит заранее составить расписание 14-15 туров МИР РПЛ и первых матчей плей-офф FONBET Кубка России с учетом сохраняющихся логистических сложностей для южных клубов РПЛ.
Мы планируем провести жеребьeвку 1/4 финала Пути РПЛ до матчей 5-го тура группового этапа. На ней мы определим пары групп Пути РПЛ, клубы из которых будут играть между собой, и хозяев матчей», – сказала заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина.
В предыдущей версии документа, принимающей стороной в первом матче автоматически становился клуб, который занял второе место по итогам группового турнира.
- Первые матчи 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ запланированы на 5-7 ноября, между 14 и 15 турами чемпионата России.
- В них команды, которые заняли первые места в своих группах, сыграют против тех, кто занял вторые места. Представители одной группы не смогут сыграть друг с другом.