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РФС внес изменения в порядок жеребьевки Кубка России

20 августа 2024, 14:36
2

Бюро исполкома РФС изменило регламент Кубка России в части процедуры жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ. Теперь она состоится еще до окончания группового этапа.

«Календарь этого футбольного сезона предполагает, что плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России начнется менее чем через две недели после окончания группового этапа.

Решение провести жеребьевку до окончания группового этапа и определить сетку 1/4 финала позволит заранее составить расписание 14-15 туров МИР РПЛ и первых матчей плей-офф FONBET Кубка России с учетом сохраняющихся логистических сложностей для южных клубов РПЛ.

Мы планируем провести жеребьeвку 1/4 финала Пути РПЛ до матчей 5-го тура группового этапа. На ней мы определим пары групп Пути РПЛ, клубы из которых будут играть между собой, и хозяев матчей», – сказала заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина.

В предыдущей версии документа, принимающей стороной в первом матче автоматически становился клуб, который занял второе место по итогам группового турнира.

  • Первые матчи 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ запланированы на 5-7 ноября, между 14 и 15 турами чемпионата России.
  • В них команды, которые заняли первые места в своих группах, сыграют против тех, кто занял вторые места. Представители одной группы не смогут сыграть друг с другом.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Кубок
Комментарии (2)
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...уефан
1724154840
...попытался эту абракадабру до конца дочитать, но мозг дал команду, не заниматься хернёй)...
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Fialet
1724169417
Лучше бы вернули традиционный формат.
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