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Агент Слишковича отреагировала на информацию об интересе «Балтики»

20 августа 2024, 13:58

Агент тренера Владимира Слишковича Марияна Кашчелан сообщила, что «Балтика» не выходила с ней на связь по поводу привлечения боснийского специалиста.

«Прочитала вчера в СМИ, что Владимиром интересуется «Балтика». Отвечаю как агент: мне никто не звонил из «Балтики», Владимиру тоже. Так что, как представитель Слишковича, скажу, что это слухи. Но, как житель Калининграда, который любит этот город и клуб, надеюсь, что это окажется правдой.

Подчеркну, что я уже говорю это как житель Калининграда. Дай бог, чтобы в клуб пришел такой тренер, с таким уровнем работы и понимания футбола. Надеюсь, что руководство и спортивный блок «Балтики» сделают правильный выбор», – сказала Кашчелан.

  • Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что Слишкович является одним из претендентов на пост главного тренера «Балтики», выступающей в Первой лиге.
  • 41-летний босниец исполнял обязанности главного тренера «Спартака» в конце прошлого года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Балтика Слишкович Владимир
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