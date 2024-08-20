Агент Слишковича отреагировала на информацию об интересе «Балтики»

Агент тренера Владимира Слишковича Марияна Кашчелан сообщила, что «Балтика» не выходила с ней на связь по поводу привлечения боснийского специалиста.

«Прочитала вчера в СМИ, что Владимиром интересуется «Балтика». Отвечаю как агент: мне никто не звонил из «Балтики», Владимиру тоже. Так что, как представитель Слишковича, скажу, что это слухи. Но, как житель Калининграда, который любит этот город и клуб, надеюсь, что это окажется правдой.

Подчеркну, что я уже говорю это как житель Калининграда. Дай бог, чтобы в клуб пришел такой тренер, с таким уровнем работы и понимания футбола. Надеюсь, что руководство и спортивный блок «Балтики» сделают правильный выбор», – сказала Кашчелан.