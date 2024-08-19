Дзюба прокомментировал работу Слуцкого в Китае

Нападающий Артем Дзюба высказался о работе главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

– Слуцкий в Китае снова доказывает, что он – топовый тренер?

– Ему не нужно это доказывать. Для любого человека, разбирающегося в футболе, очевидно, что Слуцкий – топ.

– Когда Слуцкий ушел в юмор, многие говорили, что он закончился как тренер.

– У нас большинство только разговаривает. Как только Слуцкий начал идти в Китае без поражений, поднял среднюю команду до второго места и выиграл Суперкубок, все сразу переобулись и переоделись на лету, как обычно. Леониду Викторовичу было вообще все равно, что про него говорят. Он кайфует от жизни, и правильно делает. Немного отдохнул от работы и с новыми силами дальше.