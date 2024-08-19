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Дзюба прокомментировал работу Слуцкого в Китае

19 августа 2024, 09:07
1

Нападающий Артем Дзюба высказался о работе главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

– Слуцкий в Китае снова доказывает, что он – топовый тренер?

– Ему не нужно это доказывать. Для любого человека, разбирающегося в футболе, очевидно, что Слуцкий – топ.

– Когда Слуцкий ушел в юмор, многие говорили, что он закончился как тренер.

– У нас большинство только разговаривает. Как только Слуцкий начал идти в Китае без поражений, поднял среднюю команду до второго места и выиграл Суперкубок, все сразу переобулись и переоделись на лету, как обычно. Леониду Викторовичу было вообще все равно, что про него говорят. Он кайфует от жизни, и правильно делает. Немного отдохнул от работы и с новыми силами дальше.

  • При Слуцком китайский клуб проиграл только 1 официальный матч.
  • Команда идет в Суперлиге 2-й.
  • Контракт Слуцкого рассчитан до декабря.

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Источник: Sport24
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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aldo conte
1724048870
Жаль, что Дзюба не сказал о готовности брать пример со Слуцкого - пусть говорят, что хотят, делай своё дело и пусть все болтуны заткнутся.
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