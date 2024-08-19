Медведев отреагировал на скандальный тикток «Динамо»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал скандальный тикток «Динамо».

Ранее «Динамо» в тиктоке выложило фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразило «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту».

В ролике хомяк, на которого наложили эмблему «Зенита», говорит: «Все знают, что это моя территория. Скажите, моя, да?» Мыши с эмблемами «Спартака», «Сочи» и «Оренбурга» отвечают: «Да».

«Мыши всегда поддакивают. Вы же тупые, да?» – говорит хомяк с эмблемой «Динамо». «Да», – отвечают мыши. Затем хомяк произносит: «Ах так! Ладно», – и уходит в свой домик.

«По-моему, очень неостроумно. И несмешно, и неостроумно», – сказал Медведев.

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