Чинквини объяснил, почему трудоустроить Дзюбу в Италию невозможно

Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини рассказал о невозможности трудоустройства Артема Дзюбы в Италии.

«Я не смог бы найти для Дзюбы клуб в Италии. Его трансфер в итальянский клуб невозможен, вообще ни единого шанса.

Во-первых, Артему 35 лет, он старый. Во-вторых, сказывается политическая ситуация, итальянским клубам почти нереально привезти российского игрока», – сказал Чинквини.

Ранее сообщалось, что 35-летний Дзюба в ближайшее время присоединится к «Крыльям» на правах свободного агента, а его зарплата по контракту с самарцами составит 5 млн рублей в месяц.

В последние полтора года форвард выступал в «Локомотиве», где провел 39 игр, забил 12 голов, отдал 9 передач.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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