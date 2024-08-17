Рыбчинский раскрыл различие между российскими и иностранными тренерами

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский поделился впечатлениями от главного тренера Давида Деограсии.

– Какой Деограсия тренер?

– Довольно интересный, со своим видением футбола. Радует, что практически все тренировки у него проходят через мяч. Много упражнений, где надо постоянно думать, что и как делать. Очень интересно.

– Испанская школа чувствуется?

– У каждого тренера своe видение футбола. У иностранцев больше тренировки проходят через мяч, меньше беговой работы, а если она и есть, то всe с мячом.

Деограсия в «Оренбурге» год.

В прошлом сезоне он спас команду от вылета.

Рыбчинский – воспитанник «Локомотива».

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