Рыбчинский раскрыл различие между российскими и иностранными тренерами

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский поделился впечатлениями от главного тренера Давида Деограсии.
– Какой Деограсия тренер?
– Довольно интересный, со своим видением футбола. Радует, что практически все тренировки у него проходят через мяч. Много упражнений, где надо постоянно думать, что и как делать. Очень интересно.
– Испанская школа чувствуется?
– У каждого тренера своe видение футбола. У иностранцев больше тренировки проходят через мяч, меньше беговой работы, а если она и есть, то всe с мячом.
- Деограсия в «Оренбурге» год.
- В прошлом сезоне он спас команду от вылета.
- Рыбчинский – воспитанник «Локомотива».
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Источник: «Чемпионат»