Рыбчинский: «При немцах в «Локомотиве» все пошло вниз»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский вспомнил работу немецкого руководства в 2021-2022 годах.

«Иногда было не очень понятно, чего мы хотим, – то ли развивать молодых ребят и продавать, то ли бороться за высокие места. В моeм понимании «Локомотив» – топ-клуб, который должен ставить перед собой высокие цели. При немцах всe пошло вниз. Игроки тоже не понимали, что творилось», – сказал Рыбчинский.

В 2021 году за спортивный отдел «Локо» отвечал Ральф Рангник.

Сейчас он в сборной Австрии.

Рыбчинский сейчас в «Оренбурге».

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