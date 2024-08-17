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Рыбчинский: «Надоело видеть «Зенит» чемпионом»

17 августа 2024, 13:13
8

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский недоволен гегемонией «Зенита» в РПЛ.

  • Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов РПЛ.
  • Команда и сейчас лидирует в лиге.

– Есть ощущение, что смены лидера в РПЛ мы и в этом сезоне не увидим?

– Посмотрим. Концовка предыдущего сезона была непонятной. «Динамо» и «Краснодар» до последнего боролись с «Зенитом». В этом сезоне «Динамо» способно побороться.

– Не расстраивает гегемония одной команды в РПЛ?

– Понятно, что немного надоело видеть только «Зенит» чемпионом. Но если команда выигрывает, значит, заслуженно. Победителей не судят.

  • Рыбчинский – воспитанник «Локомотива».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург Ростов Зенит Рыбчинский Дмитрий
Комментарии (8)
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Cleaner
1723893285
Зато как приятно видеть СПАРТАКА всегда в районе ДЕСЯТОГО места!!!...)))
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BuenosArgentina
1723895446
А мне не надоело !
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raritet
1723902110
Надоело- это как? Пожалуйста, становись ради разнообразия чемпионом. Никто ведь не запрещает стать чемпионом РПЛ. В прошлом сезоне вообще какой шикарный расклад. Выбирай из таких команд. Нет же все отбрыкивались от первого места как могли. У нас чемпионат Зенита и других скромных команд.
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Zubo
1723904266
Кто мешает другому клубу стать чемпионом, обыгрывайте Зенит, лимит на легионеров для всех один
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