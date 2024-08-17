Рыбчинский: «Надоело видеть «Зенит» чемпионом»

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский недоволен гегемонией «Зенита» в РПЛ.

Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов РПЛ.

Команда и сейчас лидирует в лиге.

– Есть ощущение, что смены лидера в РПЛ мы и в этом сезоне не увидим?

– Посмотрим. Концовка предыдущего сезона была непонятной. «Динамо» и «Краснодар» до последнего боролись с «Зенитом». В этом сезоне «Динамо» способно побороться.

– Не расстраивает гегемония одной команды в РПЛ?

– Понятно, что немного надоело видеть только «Зенит» чемпионом. Но если команда выигрывает, значит, заслуженно. Победителей не судят.

Рыбчинский – воспитанник «Локомотива».

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