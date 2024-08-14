Станкович прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Крыльями»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович остался доволен игрой своей команды в кубковом матче с «Крыльями Советов». Московский клуб победил со счетом 3:0.

– В Москве вы победили крупно. То же самое получилось сделать и в Самаре.

– Я рад и счастлив за тех ребят, которые сегодня вышли на поле. Сегодня они показали то, что я хотел. Они все сделали на поле и показали в матче с очень серьезным соперником, с высокой интенсивностью, большими скоростями и борьбой. Сейчас вы понимаете, когда я говорил, что у меня 20 футболистов основного состава. И когда я говорю, что мы делаем ротацию, я на них всех рассчитываю.

– Как вы настраивали Зиньковского и Зорина перед выходом на поле?

– Я попросил их изменить матч, и они это сделали. Когда они выходили, я попросил их добавить скорости, качества интенсивности. Всем им удалось это сделать. Комплименты всем футболистам. Да, кому‑то нужно прибавлять, есть определенные моменты, но сегодня ребята показали, что они молодцы.

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