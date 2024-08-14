Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Крылья Советов» (3:0) в Самаре

«Спартак» в гостях разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0 в матче Кубка России.

Все голы красно-белые забили во втором тайме. Отличились Кристофер Мартинс, Хесус Медина и Даниил Зорин.

«Спартак» лидирует в группе A с 6 очками после двух матчей. У «Крыльев Советов» 0 очков.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа A. 2-й тур

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мартинс, 64; 0:2 – Медина, 83; 0:3 – Зорин, 90+3.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?