Бубнов назвал условие для борьбы «Спартака» с «Зенитом» в чемпионате

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Крылья Советов» дома проиграли красно-белым (0:3).

«Матч получился интересным. Обе команды продемонстрировали высокие скорости с обилием опасных моментов и голов. «Крылья» были наказаны за игру на встречных курсах, в которую самарская команда попыталась сыграть во втором тайме после первого пропущенного мяча. «Спартаку» только это и надо было. Москвичи просто разорвали соперников на их поле.

Хоть у красно-белых и играл полурезервный состав, но даже при таких вводных у команды нашлись варианты замен, которые усилили игру. Зорин – просто молодец, отдал голевой пас и забил, хотя начал этот сезон неважно. Это проблема всех молодых игроков, стабильность придeт с опытом, но потенциал у парня большой. В целом же у «Спартака» сейчас скамейка не хуже, чем у «Зенита».

Вне зависимости от состава Станкович требует от футболистов контроль мяча с позиции силы. Такой атакующий и зрелищный футбол не может не нравиться зрителям. Интересно, кто будет больше владеть мячом в игре с «Зенитом», которая состоится уже скоро. Но «Спартаку» ещe есть куда расти. Деян до сих пор ищет оптимальные сочетания, но это не метания из крайности в крайность, как у Абаскаля.

Высокая конкуренция за место в стартовом составе «Спартака» – это палка о двух концах. Да, у Станковича приличный выбор, на каждую позицию есть по несколько неплохих игроков, но нужно постоянно выставлять лучших. Именно это умение покажет истинный уровень квалификации Деяна как тренера.

По игре самарской команды можно отметить, что дружина Осинькина выглядела даже лучше, чем в матче с «Факелом», в котором хозяева победили. Но с обороной нужно что-то решать. «Крылья» слишком много пропускают. Тот же Роман Евгеньев раньше играл за сборную, а сейчас допустил непростительную ошибку в безобидной ситуации.

Если взять всех лидеров турнирной таблицы РПЛ, то «Спартак», вероятнее всего, может навязать борьбу «Зениту» в чемпионате. Для этого Станковичу, правда, нужно использовать потенциал команды на максимум. Однако мало сомнений, что в следующем матче команда победит. «Спартак» должен просто прибить «Факел», который выдал ужасный старт в чемпионате», – написал Бубнов.