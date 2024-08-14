Стали известны стартовые составы на матч 2 тура группогового этапа Кубка России в котором сыграют «Крылья Советов» против «Спартака». Игра состоится 14 августа, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Печенин, Гапонов, Евгеньев, Бейл, Бабкин, Иванисеня, Орозко, Дмитриев, Бабаев, Цыпченко.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Медина, Маркиньос, Виллиан Жозе.

Главный тренер: Деян Станкович

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