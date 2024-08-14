Стали известны стартовые составы на матч 2 тура Кубка России пути команд РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Зенит». Игра состоится 14 августа, начало встречи запланировано на 17:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Грицаенко, Ашурматов, Ломовицкий, Зотов, Рахмоналиев, Иванов, Кузнецов, Вада, Шабанхаджай.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Зенит»: Адамов, Горшков, Нино, Родригао, Волков, Васильев, Ерохин, Клаудиньо, Артур, Мантуан, Сергеев.

Главный тренер: Сергей Семак

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