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Лапочкин ответил, предвзяты ли российские судьи

14 августа 2024, 15:21
3

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал недовольство «Ростова» судейством в кубковом матче с «Химками» (3:1).

– Я читал высказывания Алексея Рыскина после игры с «Химками». Знаю Алексея Анатольевича очень давно, он очень глубоко погружен во все вопросы. Видно, что у человека накипело.

Знаю, что у команд есть непонимание именно по игровым ситуациям. В целом футбольной общественности все равно, пенальти это или нет, но всем важна последовательность в каждой игре.

Прошло четыре тура в РПЛ, играется второй тур Кубка России – это уже приличная дистанция, и мы видим, что порой выводы ЭСК РФС по судейским решениям, которые нам объявляют, вызывают недоумение. Люди начинают кипеть, им хочется, чтобы было нормальное объяснение, а этого нет. И трактовки похожих моментов тоже порой разнятся.

– Даже футболисты говорят: решения были спорными, но в обе стороны.

– Я смотрю много матчей, предвзятости не вижу. Да, бывают ситуации, когда кажется, что арбитр отработал плохой матч. Но это не предвзятость, а вопрос компетенции, концентрации внимания. Что касается матча «Ростова» и «Химок», то Роман Сафьян пропускал много фолов, карточек. Но это актуальный вопрос на протяжении всего нынешнего сезона. Справедливый показ карточек – одна из опций, которые надо улучшать.

Не должно быть такого, что кто‑то с первой минуты выносит предупреждение, а кто‑то пропускает аналогичные фолы. И тогда все встанет на свои места, всем будет понятно.

Мне кажется, давно идет тенденция видеть российский стиль судейства. Либо мы даем играть и свистим мало, либо мы свистим много и не даем играть. У нас же каждая игра индивидуальная, и никакого российского стиля не наблюдается.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лапочкин Сергей
Комментарии (3)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1723643994
Проверить всех судей РФС на полиграфе на предмет договорняков
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saf05
1723646899
Нашли кого спросить
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gennadiy
1723653026
Да, стиль нашего судейства мы в каждом туре видим по тв. Прекрасно что этот низкий уровень , низкий професиализм ,а порой и просто дебилизм нашего судейства показывают по тв. И это ведь еще и дети смотрят, которые в футбол играют.
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