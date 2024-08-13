Генич высказался о перспективах «Спартака» в этом сезоне

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о задачах «Спартака» в РПЛ.

«Может быть, мы к «Спартаку» слишком строги? Какие у команды задачи? «Спартак» во всеуслышание заявляет о борьбе за чемпионство? Нет. По-моему, задача была – второе место.

Если отсекаем «Зенит» и понимаем, что с ним никто не будет бороться за чемпионство, то ждать чудес от «Спартака» здесь и сейчас, наверное, не стоит.

Так и будет идти по амплитуде. Хороший куражный матч – мы снова вернулись править и сейчас всех порвем, потом будет осечка – все пропало, Станкович поплыл, не может разобраться с игроками. Он все равно будет плыть.

Посмотрите, Николич плывет с ЦСКА, у Лички в первом сезоне в «Динамо» тоже были провалы. Непонятно, сумеет ли «Локомотив» с этим составом выдержать сезон. «Краснодар» так же будет болтать.

По итогу мы увидим, что стабильности нет и в борьбе за тройку мы чуть-чуть уступили», – сказал Генич.