Серхи Роберто расплакался на церемонии прощания с «Барселоной»

Во вторник состоялось мероприятие, посвященное уходу Серхи Роберто из «Барселоны».
32-летний футболист, с которым не продлили контракт, произнес прощальную речь. Во время выступления он расплакался.
«Спасибо всем, кто здесь находится. В последние годы я видел, как уходят легенды, и сегодня настал мой черед. Будучи куле с рождения, я всегда следил за «Барсой».
В 14 лет я исполнил свою мечту и каждый день наслаждался ею с товарищами по команде, которые стали моими лучшими друзьями. «Ла Масия» всегда будет сердцем клуба, там я усвоил все ценности клуба.
Когда мне было 17 лет, я дебютировал на профессиональном уровне у Луиса Энрике. В 18 лет я дебютировал в первой команде под руководством Гвардиолы. Это был особенный день, мне выпала большая честь.
Я делил раздевалку с кумирами, которые были моими друзьями. У меня были волшебные вечера. Кто бы мог подумать, что я выиграю 25 титулов и проведу 373 матча.
Теперь пришло время для нового опыта. В завершение хочу сказать, что ухожу гордым и счастливым. Я отдал все, что мог.
«Барса» всегда будет клубом всей моей жизни. Уверен, что наши пути еще пересекутся», – сказал Роберто.
- Серхи провел в системе каталонского клуба 18 лет.
- В прошлом сезоне он был капитаном «Барсы».
- За главную команду Роберто провел 373 матча, забил 19 голов и сделал 43 ассиста.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Севильи» и «Комо».