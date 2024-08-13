Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев назвал причину, по которой Нгамале не забил пенальти «Зениту»

Черданцев назвал причину, по которой Нгамале не забил пенальти «Зениту»

13 августа 2024, 01:58
2

Комментатор Георгий Черданцев поделился наблюдениями от просмотра матча «Зенита» с «Динамо».

Петербуржцы выиграли со счетом 1:0. На 86-й минуте форвард «Динамо» Муми Нгамале не реализовал пенальти.

– «Зенит» должен был выигрывать у «Динамо» увереннее?

– Нет. «Динамо» – хорошая команда. Меня порадовало качество футбола для 4‑го тура, и «Зенит» играет так, как будто это разгар сезона. Слишком бодро! «Динамо» тоже выглядело неплохо, учитывая, что у них только что вернулась половина команды. Матч показал, что чемпионат не должен быть легкой прогулкой для «Зенита».

– О чем говорят слова Тюкавина про пенальти после игры?

– В некоторых командах пенальти по определению бьет главный бомбардир. Если он отказывается, значит, бьет кто‑то другой. Личка перечислил полкоманды, это неправильно. Должен быть основной пенальтист. Думаю, что это недоработка тренерского штаба. В такой ответственный момент должен был бить пенальти кто угодно, но не Нгамале. Тем более, как он мог забить, если не я комментировал матч?

Еще по теме:
ЭСК РФС вынес вердикт по фолу Карраскаля против Вендела 2
Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»
Орлов назвал «бандитом» игрока «Динамо» 15
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Нгамале Муми
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1723535927
Черданцев лучше бы сказал что пенальти придумали судьи сам же в передаче своей сказал что пенальти не было так какой смысл обсуждать кто бил и кто должен был бить это их внутренняя кухня и за всё отвечает Личкно
Ответить
Городовой
1723607126
Чердака чувство собственной значимости распирает как мыльный пузырь.Кому это пришло в голову о чём-то его спрашивать?
Ответить
Главные новости
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
1
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
1
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
4
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
1
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
4
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
1
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
7
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Все новости
Все новости
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
1
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
7
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
1
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+