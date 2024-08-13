Черданцев назвал причину, по которой Нгамале не забил пенальти «Зениту»

Комментатор Георгий Черданцев поделился наблюдениями от просмотра матча «Зенита» с «Динамо».

Петербуржцы выиграли со счетом 1:0. На 86-й минуте форвард «Динамо» Муми Нгамале не реализовал пенальти.

– «Зенит» должен был выигрывать у «Динамо» увереннее?

– Нет. «Динамо» – хорошая команда. Меня порадовало качество футбола для 4‑го тура, и «Зенит» играет так, как будто это разгар сезона. Слишком бодро! «Динамо» тоже выглядело неплохо, учитывая, что у них только что вернулась половина команды. Матч показал, что чемпионат не должен быть легкой прогулкой для «Зенита».

– О чем говорят слова Тюкавина про пенальти после игры?

– В некоторых командах пенальти по определению бьет главный бомбардир. Если он отказывается, значит, бьет кто‑то другой. Личка перечислил полкоманды, это неправильно. Должен быть основной пенальтист. Думаю, что это недоработка тренерского штаба. В такой ответственный момент должен был бить пенальти кто угодно, но не Нгамале. Тем более, как он мог забить, если не я комментировал матч?