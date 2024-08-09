Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют «Пари НН» и «Химки». Игра состоится 10 августа, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Медведев, Тихий, Эктов, Каккоев, Гоцук, Боженов, Ермаков, Тичич, Калинский, Боселли, Ожегович.

Главный тренер: Саша Илич

«Химки»: Руденко, Фаринья, Филин, Гогуа, Вера, Фернандес, Хосонов, Заболотный, Обухов, Магомедов, Ориньо.

Главный тренер: Франк Артига

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